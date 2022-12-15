Reuters: Вьетнам захотел купить у США вертолеты и беспилотники

Вьетнам ведет переговоры по закупке боевых беспилотников и вертолетов с представителями оборонных компаний США. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что представители американских оборонных компаний Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron и IM Systems Group встретились с официальными лицами министерства обороны Вьетнама в кулуарах первой в стране крупномасштабной выставки вооружений.

«Это знаменует собой начало более открытого отношения Вьетнамской народной армии к использованию американского оружия и готовности к более глубокому взаимодействию с США в оборонной сфере в целом», — цитирует агентство военного эксперта из Университета Нового Южного Уэльса UNSW в Австралии Нгуена Те Фуонга.

Источники Reuters отмечают, что Ханой также рассматривает возможность заключения новых сделок с оборонными предприятиями Израиля, Индии, стран Европы и Азии. При этом за последнее десятилетие Израиль стал вторым после России поставщиком оружия во Вьетнам. Автор материала со ссылкой на военных экспертов подчеркивает, что на сегодняшний день проводимая Москвой специальная военная операция на Украине сильно ограничивает способности России как экспортера вооружений.

Ранее американский морпех в отставке Дакота Вуд заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. США остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объяснил он.