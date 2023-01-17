В Чехии полицейские задержали вора в законе из Грузии

Полицейские из Чехии задержали грузинского вора в законе, разыскиваемого в США

В Чехии полицейские задержали гражданина Грузии, являющего вором в законе в США. Об этом во вторник, 17 января, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

У полицейских был международный арест для задержания авторитета. Сейчас мужчина находится под стражей и ждет экстрадиции в США.

Обнаружить вора в законе удалось детективам из отдела иностранных криминальных структур Национального центра по борьбе с организованной преступностью при поддержке Группы быстрого развертывания, информационной службы безопасности и зарубежных коллег.

В Соединенных Штатах фигуранта подозревают в особо тяжких насильственных преступлениях.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России в ходе совместной операции задержали 33-летнего вора в законе Шалву Озманова, известного в криминальных кругах как Куся.