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18:36, 17 января 2023Силовые структуры

В Чехии полицейские задержали вора в законе из Грузии

Полицейские из Чехии задержали грузинского вора в законе, разыскиваемого в США
СюжетВоры в законе:

Фото: David W Cerny / Reuters

В Чехии полицейские задержали гражданина Грузии, являющего вором в законе в США. Об этом во вторник, 17 января, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

У полицейских был международный арест для задержания авторитета. Сейчас мужчина находится под стражей и ждет экстрадиции в США.

Обнаружить вора в законе удалось детективам из отдела иностранных криминальных структур Национального центра по борьбе с организованной преступностью при поддержке Группы быстрого развертывания, информационной службы безопасности и зарубежных коллег.

В Соединенных Штатах фигуранта подозревают в особо тяжких насильственных преступлениях.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России в ходе совместной операции задержали 33-летнего вора в законе Шалву Озманова, известного в криминальных кругах как Куся.

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Екатерина Власова
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