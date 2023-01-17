В Госдуме призвали отказаться от обязательств России в ВТО

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России в ВТО

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«По уставу ВТО мы несем обязательства, в то время как против нас вводят санкции, которые, в свою очередь, нарушают все возможные и невозможные правила и законы Всемирной торговой организации», — заявил депутат.

Чепа напомнил, что, когда Россия весной стала сокращать определенные поставки или запрещать их, европейские страны возмущались и указывали на нарушение устава ВТО. «Притом что работает полный запрет на торговлю многих наших компаний», — заметил он.

Я считаю, что мы должны отказаться от всех наших обязательств в ВТО Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.