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20:06, 17 января 2023Россия

В Госдуме призвали отказаться от обязательств России в ВТО

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России в ВТО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«По уставу ВТО мы несем обязательства, в то время как против нас вводят санкции, которые, в свою очередь, нарушают все возможные и невозможные правила и законы Всемирной торговой организации», — заявил депутат.

Чепа напомнил, что, когда Россия весной стала сокращать определенные поставки или запрещать их, европейские страны возмущались и указывали на нарушение устава ВТО. «Притом что работает полный запрет на торговлю многих наших компаний», — заметил он.

Я считаю, что мы должны отказаться от всех наших обязательств в ВТО

Алексей Чепадепутат Госдумы
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Алена Шевченко
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