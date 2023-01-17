Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

SuperJob: самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе стала профессия стоматолога

В январе самыми выгодными предложениями на рынке труда в крупнейших городах России стали вакансии стоматологов. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

В Москве, Новосибирске и Красноярске соискателям предлагают от 300 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге стоматологу-ортопеду готовы выплачивать от 200 тысяч рублей, а в Волгограде стоматолог-хирург может получить от 150 тысяч. Профессия врача стала самой популярной в списке вакансий с самым большим предлагаемым окладом.

Другими наиболее высокооплачиваемыми предложениями января в сервисе называют вакансии в IT, ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Так, вакансии в сфере разработки программного обеспечения (ПО) оказались в топ-5 данных рейтингов. Соискателям по специальности DevOps Engineer в Москве предлагают от 210 тысяч рублей, программисту-разработчику в Санкт-Петербурге — от 200 тысяч рублей, а программисту 1С в Воронеже — от 150 до 160 тысяч рублей.

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Санкт-Петербурге и Уфе также вошли предложения в сфере управления персоналом. Работодатели в разных российских городах также готовы выплачивать высокие зарплаты ведущему сетевому инженеру, ведущему специалисту по охране труда, инженеру-метрологу, менеджеру по транспорту, начальнику отдела эксплуатации и шеф-повару.

Согласно другому исследованию SuperJob, в 2022 году на российском рынке труда стало больше женщин — в некоторых профессиях доля соискателей женского пола за девять месяцев выросла на пять-шесть процентных пунктов. Демографическая ситуация и военный конфликт на Украине «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые», объяснили в компании.