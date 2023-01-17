SuperJob: доля соискателей-женщин в некоторых профессиях выросла на 5-6 п.п.

Демографическая ситуация и военный конфликт на Украине «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые», цитируют «Известия» специалистов сервиса SuperJob. Из-за дефицита рабочей силы на российском рынке труда стало больше женщин — в некоторых профессиях доля соискателей женского пола за девять месяцев выросла на 5-6 процентных пунктов.

В основном такая динамика касается специальностей, не связанных с тяжелым физическим трудом, — например, специалистов по тестированию ПО, менеджеров по продажам, курьеров и комплектовщиков.

Кроме того, в SuperJob отметили рост среднего возраста соискателей-мужчин почти во всех отраслях. В частности, системные администраторы, инженеры контрольно-измерительных приборов и аппаратуры и механики «постарели» на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) — на два года.

Аналитики связывают эти изменения с уменьшением количества соискателей моложе 45 лет, а также нежеланием мужчин призывного возраста менять работу, в том числе из-за наличия отсрочки от мобилизации и стабильности предприятия.

Средний возраст претендентов на вакансии показал обратную динамику только в IT-отрасли — программисты «помолодели» с 38 до 37 лет за счет роста доли соискателей до 24 лет. IT-компании также стали чаще искать программистов из регионов для удаленной работы, заявили представители сервиса. Теперь в борьбе за квалифицированных специалистов выигрывают фирмы, дающие отсрочку от мобилизации.

Ранее стало известно, что в России более чем в полтора раза взлетело число вакансий для молодых россиян, включая подростков от 14 лет. Чаще всего подростков приглашают в сферу клиентского обслуживания на позиции, где можно оперативно приступить к работе после короткого обучения. Например, четверть из размещенных объявлений — вакансии курьеров.