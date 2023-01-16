В России взлетело число вакансий для подростков

«Авито Работа» заявила о росте числа вакансий для подростков от 14 лет на 59 процентов

Число вакансий для молодых россиян, включая подростков от 14 лет, в 2022 году взлетело более чем в полтора раза (плюс 59 процентов) — всего за год компании опубликовали более 200 тысяч позиций, следует из результатов исследования сервиса «Авито Работе» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В середине января 2023 года на платформе было более 12 тысяч объявлений, подходящих по условиям соискателям от 14 лет. Чаще всего подростков приглашают в сферу клиентского обслуживания на позиции, где можно оперативно приступить к работе после короткого обучения. Например, четверть из размещенных объявлений — вакансии курьеров.

По 5 процентов от общего объема составили вакансии в сферах продаж и ретейла — там подростки обычно работают консультантами, специалистами торгового зала и промоутерами. Аналогичная доля объявлений пришлась на производственную сферу, где молодых соискателей обычно приглашают на подработку упаковщиком или фасовщиком. Чаще всего объявления для россиян от 14 лет публиковали московские работодатели (более 16 тысяч объявлений), на втором месте — Санкт-Петербург (более 7,7 тысячи).

В ноябре 2022 году в Госдуму внесли законопроект, предлагающий изменения в регулировании труда работников в возрасте до 18 лет. В документе прописан отказ от необходимости получать согласие органов опеки при заключении трудового договора с достигшим 14 лет подростком «для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью». Если закон будет принят, для трудоустройства молодым людям будет нужно лишь согласие одного из родителей или законного представителя.

В ноябре российские эксперты заявили, что на фоне украинского конфликта и западных санкций ожидают роста конкуренции за наем рабочих и инженеров из-за их дефицита. Например, усилится нехватка станочников широкого профиля и токарей. По словам специалистов, из-за санкций у России органичен доступ к технологиям, поэтому «догонять» показатели придется за счет ручного труда, а не офисных вакансий. Кроме того, в 2023 году работодателям придется сокращать фонд оплаты труда, увольняя малопроизводительных сотрудников.