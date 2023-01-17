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22:03, 17 января 2023Экономика

Немецкая компания Wintershall полностью уйдет из России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall объявила о выходе из проектов в России

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Крупнейшая в Европе частная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о намерении полностью выйти из проектов в России. Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга.

«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что продолжение деятельности в России нецелесообразно. Глава компании Марио Мерен обвинил Россию в «экономической экспроприации совместных предприятий» из-за принятых в РФ ограничений.

Убыток компании от продажи долей в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG в общей сложности составит 5,3 миллиарда евро.

22 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП у «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения.

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Марина Совина
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