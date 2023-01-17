Тела двух женщин извлекли из-под завалов разрушенного ТЦ в Донецке

МЧС ДНР: в Донецке из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ ТЦ извлекли тела двух женщин

При разборе завалов торгового центра в Калининском районе Донецка, обрушившегося вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасатели извлекли тела двух женщин. Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тело первой погибшей 1977 года рождения было извлечено в 23:50. Позже, в 02:28, сотрудники МЧС ДНР извлекли тело погибшей женщины 1975 года рождения. «Работы продолжаются до полного разбора завалов», — отметили в ведомстве.

Ранее в Донецке из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины. Тогда отмечалось, что для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

За минувшие сутки украинские войска 19 раз обстреливали населенные пункты ДНР. Огонь открывали по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка, Горловке (Центрально-городской и Никитовский районы), а также по Широкой Балке, Пантелеймоновке, Шахтерску. В результате действий ВСУ повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры.