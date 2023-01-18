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13:15, 18 января 2023Россия

Российские военные уничтожили семь украинских беспилотников в ЛНР

В Минобороны сообщили об уничтожении семи беспилотников ВСУ в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 18 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты в районах Кременной, сел Кривошеевка и Червонопоповка, а также поселка Краснореченское.

Кроме этого, российские военные перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее, 17 января, Минобороны отчиталось об уничтожении диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Лиман Первый на купянском направлении в Харьковской области.

Согласно уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единицу специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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