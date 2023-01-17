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14:52, 17 января 2023Россия

Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области

Минобороны заявило об уничтожении группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Фото: Chris Radburn / Reuters

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Лиман Первый на купянском направлении в Харьковской области. Об этом во вторник, 17 января, журналистам заявил официальный представитель Миниобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районе поселка Двуречная, сел Тимовка и Ивановка Харьковской области, а также возле поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Конашенкова, за сутки противник потерял на купянском направлении более 50 бойцов, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8081 единицу военной автомобильной спецтехники, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7549 бронемашин, 401 зенитный ракетный комплекс, 2891 беспилотник, 372 самолета и 200 вертолетов ВСУ.

Ранее в сети появились кадры уничтожения украинских диверсантов российским спецназом в Донецкой народной республике. На записи с тепловизора видно светящиеся точки, указывающие на положение противника, и удар по нему.

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Константин Лысяков
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