Уничтожение украинских диверсантов в ДНР попало на видео

В ДНР российский спецназ уничтожил украинскую диверсионную группу, момент попал на видео

В Донецкой народной республике (ДНР) российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщает РИА Новости.

Противника обнаружили разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения и уничтожили. Военная операция попала на видео.

На кадрах тепловизора видны светящие точки, по котором был произведен огонь.

15 января сообщалось об уничтожении диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Сладкое в ДНР.