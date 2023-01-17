Силовые структуры
Уничтожение украинских диверсантов в ДНР попало на видео
В ДНР российский спецназ уничтожил украинскую диверсионную группу, момент попал на видео
В Донецкой народной республике (ДНР) российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщает РИА Новости.
Противника обнаружили разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения и уничтожили. Военная операция попала на видео.
На кадрах тепловизора видны светящие точки, по котором был произведен огонь.
15 января сообщалось об уничтожении диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Сладкое в ДНР.