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14:10, 15 января 2023Силовые структуры

В ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Минобороны России.

Диверсанты были обнаружены и уничтожены в районе населенного пункта Сладкое. Также в российском военном ведомстве рассказали об огневом поражение живой силы противника в районе Владимировки и Угледара. Общие потери ВСУ за сутки превысили 50 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа и автомобиль.

Ранее, 15 января, Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ и базы ремонта РСЗО в ДНР.

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Азамат Асланов
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