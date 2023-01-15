В ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Минобороны России.

Диверсанты были обнаружены и уничтожены в районе населенного пункта Сладкое. Также в российском военном ведомстве рассказали об огневом поражение живой силы противника в районе Владимировки и Угледара. Общие потери ВСУ за сутки превысили 50 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа и автомобиль.

Ранее, 15 января, Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ и базы ремонта РСЗО в ДНР.