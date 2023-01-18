Разработчика корабля «Буран» начали судить за заказное убийство зятя

«Ъ»: экс-профессора МГТУ имени Баумана Кибальченко судят по делу о заказном убийстве зятя

Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о заказном убийстве бывшего сотрудника компании «Тройка Диалог» Тимура Зайниева, в котором обвиняется его тесть — бывший профессор МГТУ имени Баумана Александр Кибальченко, участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На первом заседании было удовлетворено ходатайство подсудимого о суде присяжных. Вскоре начнется отбор коллегии.

По версии следствия, Кибальченко заказал убийство бывшего зятя, заплатив бывшему милиционеру Роману Осипову 50 тысяч долларов. Мотивом стал спор из-за детей и имущества после развода Зайниева с дочерью Кибальченко.

Осипов привлек троих знакомых, которые в мае 2021 года напали на Зайниева и увезли его в гараж. Там его задушили. Правоохранители вычислили их по камерам видеонаблюдения и задержали. Осипов дал признательные показания и раскрыл имя заказчика, после чего был задержан Кибальченко. Он отрицает вину, заявляя об оговоре.

Прошлой осенью Мособлсуд вернул материалы дела в прокуратуру для устранения выявленных нарушений.

Сообщалось, что ученый получил в психиатрическом стационаре СИЗО открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой височной кости. Обстоятельства происшествия остались неизвестны. За освобождение Кибальченко из-под стражи адвокат предлагал суду залог в 10 миллионов рублей.