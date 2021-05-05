Российский ученый получил травму головы в СИЗО

Российский ученый Александр Кибальченко, участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран», получил в СИЗО открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой височной кости. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

По его словам, травму головы подследственный получил при неизвестных обстоятельствах в психиатрическом стационаре СИЗО. Поэтому его не смогли доставить 4 мая в Хорошевский суд Москвы для участия в заседании по продлению меры пресечения.

Адвокат Александр Карабанов предложил суду отпустить Кибальченко под залог в 10 миллионов рублей. Однако, защитнику было отказано в удовлетворении ходатайства. Суд продлил ему срок ареста до 5 июня.

Следствие считает ученого заказчиком и организатором убийства бывшего зятя. Его 4 марта четверо мужчин схватили на улице в Москве. По версии правоохранительных органов, они, угрожая электрошокером, насильно посадили его в автомобиль, увезли в Красногорск и убили. Кибальченко, как полагает следствие, решил расправиться с родственником из-за развода с его дочерью и спора из-за внуков. За убийство он заплатил 50 тысяч долларов. Задержаны обвиняемые в похищении и убийстве бывшего зятя ученого.

Кибальченко отвергает обвинение, заявляя об оговоре.