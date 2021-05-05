Задержанный за справление нужды на остановке россиянин оказался убийцей

В Москве полицейские задержали россиянина, который справлял нужду на остановке, и узнали в нем подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С жалобой на неподобающее поведение мужчины в полицию обратились местные жители. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили документы гражданина. Оказалось, что задержанный — 57-летний Азат Алиев, разыскиваемый по подозрению в убийстве.

Как уточнил информированный источник канала, ранее, в тот же день, в поселке Михнево обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, сначала пенсионерку избили, а затем задушили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В полиции уточнили, что ранее задержанный был судим за грабеж, хранение наркотиков и угрозу убийством.