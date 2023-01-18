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16:47, 18 января 2023Мир

Минобороны Канады объявило о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Фото: Blair Gable / Reuters

Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой объявление канадского правительства.

«Сегодня министр обороны Анита Ананд пребывает с визитом в Киеве, на Украине, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками, в том числе с министром обороны Алексеем Резниковым. Министр Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator», — сказано в публикации.

Отмечается, что эта помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов и выделена в рамках дополнительных 500 миллионов долларов военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ноябре 2022 года.

Ранее премьер-министр Канады дал обещание украинским властям касательно военных поставок. По его словам, Оттава изучит все просьбы украинской стороны об оружии. При этом он отметил, что стороны еще не обсуждали предоставление Киеву танков Leopard 2.

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Анжелика Бережная
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