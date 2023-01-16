Канада дала обещание Украине по военным поставкам

Премьер Канады Трюдо пообещал изучить все просьбы Украины об оружии, кроме Leopard 2

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал обещание украинским властям касательно военных поставок. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Оттава изучит все просьбы украинской стороны об оружии. При этом он отметил, что стороны еще не обсуждали предоставление Киеву танков Leopard 2.

«Мы отправили [Украине] огромное количество вооружений», — добавил он.

Ранее власти Финляндии заявили, что не могут предоставить Украине танки Leopard без разрешения Германии, которая производит эту технику. Кроме того, с аналогичным сообщением выступили в Польше.