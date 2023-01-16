Премьер Польши решил убедить политиков Германии в передаче танков Leopard Киеву

Премьер Польши Моравецкий лично убедит политиков Германии в передаче танков Leopard Киеву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что решил отправиться в Германию сегодня, 16 января, чтобы лично убедить местных политиков в необходимости передать Киеву танки Leopard. Он рассчитывает, что Берлин согласится на это, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», — подчеркнул политик.

Премьер добавил, что Польша должна получить согласие немецкой стороны, прежде чем передаст Украине танки Leopard. О том, что такое решение принято, рассказывал президент страны Анджей Дуда на прошлой неделе. Как пояснил Моравецкий, необходимость согласовывать поставки с ФРГ вызвана тем, что они произведены именно там.

При этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков убежден, что Берлин не хочет соглашаться на поставки. Однако сами власти ФРГ не комментировали вероятность того, как скоро они согласятся на это, и согласятся ли вообще.