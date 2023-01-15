В Совфеде усомнились в планах Германии поставить танки Leopard Украине

Пушков заявил, что, несмотря на давление США, Германия не хочет поставлять Киеву танки

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard. В планах ФРГ по поставкам такой военной помощи Киеву усомнился председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Германия, судя по всему, несмотря на неистовые усилия "зеленых", все же не горит желанием направить "Леопарды" на Украину. Но после того, как Минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать», — считает сенатор.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Впоследствии официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Германии в ответ на инициативу Польши заявили, что передача танков Leopard Украине без разрешения германского правительства со стороны Польши или другой страны будет противозаконной. «Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила», — сказала представитель правительства Германии Кристиане Хофман.

Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Киев сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.