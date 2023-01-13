В Германии передачу танков Leopard Киеву без разрешения назвали противозаконной

Правительство ФРГ назвало передачу танков Leopard Киеву без согласия Берлина незаконной

Передача танков Leopard Украине без разрешения германского правительства со стороны Польши или другой страны будет противозаконной, считает представитель правительства Германии Кристиане Хофман. Ее цитату приводит газета Handelsblatt.

«Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила», — пояснила она. В правительстве ФРГ также добавили, что необходимы разрешения на реэкспорт. Кроме того, Берлин пока не получал от стран-партнеров, в частности Польши и Финляндии, запросов на разрешение отправить Киеву поставленную им ранее военную технику.

Власти Польши при этом надеются, что Германия примкнет к коалиции стран, поставляющих Украине танки Leopard. Как говорил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, Варшава помнит об обещании Берлина передавать Киеву дополнительное вооружение (хотя до начала боевых действий власти ФРГ придерживались другого мнения).