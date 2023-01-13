В Польше захотели включить Германию в коалицию поставляющих танки Киеву стран

Представитель Польши понадеялся, что ФРГ примкнет к коалиции, поставляющей танки Киеву

Власти Польши надеются, что Германия примкнет к коалиции стран, поставляющих Украине танки Leopard. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, его цитирует ТАСС.

«Мы сейчас формируем коалицию стран, которые решатся на такой шаг. Понятно, что я не хочу говорить о работе в кулуарах. Мы стараемся, чтобы коалиция была как можно шире», — подчеркнул он, добавив, что обо всех формальностях будут договариваться уже после того, как коалицию сформируют.

Отвечая на вопрос о позиции ФРГ, Мюллер отметил, что рассчитывает на то, что Берлин со временем примкнет к тем государствам, «которые хотели бы укрепить безопасность всего ЕС». В этой связи он напомнил, что власти Германии еще в прошлом году в период между февралем и мартом настаивали на том, что не будут передавать Киеву дополнительное вооружение, однако позже они изменили свое мнение и передумали относительно зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее Мюллер заявил, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины.