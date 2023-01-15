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10:46, 15 января 2023Мир

Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину

Глава Rheinmetall Паппергер: Украина сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года

Фото: Shutterstock

Немецкая компания вооружений Rheinmetall назвала возможные сроки поставок танков Leopard на Украину. Об этом стало известно журналистам Bild в ходе разговора с главой производителя вооружений Армином Паппергером.

По словам Паппергера, Киев сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Кроме того, собеседник издания уточнил, что на данный момент у ФРГ есть 22 боевые бронемашины Leopard 2, которые возможно отправить на Украину.

«У нас осталось и около 88 машин Leopard 1, но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро», — подчеркнул глава концерна и добавил, что ремонт продлится почти год, поскольку машины не просто перекрашиваются, но и заново перестраиваются для использования в боевых действиях.

Ранее в январе появилась информация о том, что Великобритания может отправить на Украину боевые танки Challenger 2. По сообщениям СМИ, глава правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели работать с партнерами, чтобы быстрее продвигаться вперед в поддержке Украины.

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Карина Черных
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