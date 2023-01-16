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15:03, 16 января 2023Мир

В Финляндии объяснили алгоритм поставки Leopard Украине

Министр обороны Финляндии заявил, что для поставки Leopard Киеву нужно разрешение Германии

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Министр обороны Финляндии Микко Савола объяснил алгоритм поставки немецких танков Leopard на Украину. Его слова приводит Reuters.

Глава ведомства заявил, что желание Хельсинки передать Киеву танки Leopard зависит от позиции Берлина. По его словам, для отправки танков нужно разрешение Германии.

Ранее власти Польши призвали ФРГ не прятать танки на складах. Польский премьер-министр также заявил, что Варшава достаточно много вложила в производство тяжелой техники.

Тем не менее Rheinmetall, производитель танков Leopard в Германии, не пообещал предоставить Украине технику в ближайшие сроки. По словам главы компании, Киев не сможет получить танки в 2023 году.

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Виктория Кондратьева
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