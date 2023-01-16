Польша призвала Германию не прятать танки на складах

Премьер Польши Моравецкий призвал Германию не прятать танки на складах, а отправить Киеву

Германия должна выделить Киеву военную помощь, а не прятать оружие на складах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит Polsatnews.

«Я призываю правительство Германии к решительным действиям по отправке на Украину всех видов вооружений. (...) Мы годами инвестировали в тяжелую технику, в танки. Они не могут ржаветь при хранении. Они должны быть использованы в действии», — призвал он.

Ранее Моравецкий попытался в очередной раз убедить немецкую сторону выделить Украине танки Leopard 2. Помимо этого, он рассказал о необходимости утвердить отправку таких танков из Польши на Украину, поскольку они произведены в ФРГ.

До этого немецкий производитель Leopard 2 уточнил потенциальные сроки предоставления Украине танков. По словам сотрудника компании, Киев не сможет получить танки ранее 2024 года.