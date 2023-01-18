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10:21, 18 января 2023Экономика

Российский бизнес отказался от развития ради выживания

РБК: российский бизнес задумался о выживании, роста производства ожидают 12 процентов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Humphrey Muleba / Unsplash

Количество предпринимателей, которые в ближайшие годы намерены сосредоточиться на адаптации к новым условиям, в России превышает число тех, кто в первую очередь думает о движении вперед и поиске новых рынков. Такой вывод позволяет сделать совместное исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П.А. Столыпина, на которое ссылается РБК.

Авторы исследования констатируют, что российский бизнес по большей части отказывается от развития ради попыток выжить. Так, более 40 процентов участников опроса отвечали, что не думают о выпуске новой продукции в ближайшие один-два года или же видят основной задачей адаптацию товаров под изменившиеся потребности.

Почти половина респондентов, 48 процентов, утверждают, что их компании нацелены на сохранение текущих производственных показателей или просто сохранение собственной деятельности как таковой. О планах по увеличению выпуска продукции более чем на 30 процентов говорят всего 12 процентов.

Менее четверти, 22,5 процента, думают о выпуске более технологически совершенных товаров или услуг на горизонте двух лет, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) превышают два процента от выручки в год только у 10 процентов. Большинство компаний предпочитают вкладывать в НИОКР минимум средств.

«Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате, многие рыночные возможности могут быть упущены, а восстановление экономики будет крайне медленным», — говорится в исследовании.

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По мнению 43 процентов опрошенных, на бизнес давит общая негативная обстановка. Участники опроса также называют в качестве минусов доминирование государства в экономике, недостаточную защищенность прав предпринимателей, недоступность привлечения заемных средств, в том числе слишком высокие ставки по кредитам и залоговые требования, а также слишком короткие сроки, на которые банки готовы давать деньги.

Усугубляет ситуацию высокий курс рубля, делающий менее выгодным производство, и высокие налоги. Такая ситуация приведет к тому, что россияне переключатся на дешевый импорт. Впрочем, две трети опрошенных считают, что власти в первую очередь сосредоточены на решении текущих проблем, в том числе за счет долгосрочных приоритетов.

Опрос проведен в ноябре 2022 года в форме анкетирования. В нем приняли участие 1056 руководителей и собственников компаний, в основном из малого и среднего бизнеса.

Ранее основатель UC Rusal Олег Дерипаска призвал российские власти отказаться от вредных «химер» госкапитализма, господствующего в России последние десять лет, и вернуться к «невидимой руке» рынка, которой помогает «видимая рука» государства. Без повышения статуса предпринимателей и опоры на них, уверен миллиардер, страна потеряет 10-12 лет развития.

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Платон Щукин
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