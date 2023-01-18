Трех юношей задержали за попытку устроить диверсии на железной дороге в Улан-Удэ

В Бурятии задержали троих юношей, пытавшихся устроить диверсии на железной дороге

В Бурятии задержали троих юношей в возрасте от 17 до 19 лет за попытку устроить диверсию на железной дороге. Об этом в среду, 18 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, молодые люди договорились через интернет за вознаграждение сломать несколько релейных шкафов. За 30 тысяч рублей 13 и 16 января они подожгли оборудование в Советском районе Улан-Удэ.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. У молодых людей изъяли гвоздодер, бутылку из-под растворителя и зажигалку. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержали пятерых молодых россиян, подозреваемых в диверсиях на железной дороге.