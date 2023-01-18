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07:30, 18 января 2023Моя страна

В Екатеринбурге проведут фестиваль цифрового искусства

Фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt пройдет в Екатеринбурге 14-16 апреля

Изображение: playdigitalart

В Екатеринбурге весной пройдет фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Как уточняет со ссылкой на организаторов ТАСС, жители и гости города смогут оценить работы отечественных и зарубежных художников в сфере digital art с 14 по 16 апреля.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, организаторы подчеркнули, что главной темой предстоящего Play DigitalArt станет «(у)единение». Главным событием трехдневного фестиваля станет выставка произведений цифрового искусства, на которой каждый из участников сможет представить до трех своих работ, при этом каждая из них должна быть связана с осмыслением «уединения в единстве» или «единения в одиночестве».

«С одной стороны, все мы прожили опыт вынужденной физической изоляции, но сформировали новые или укрепили имеющиеся способы сохранять общность. С другой стороны, мы вынуждены непрерывно находиться в активной, интенсивной и плотной социальной среде, что побуждает нас обретать уединение, не покидая поток», — отметили организаторы.

Собеседники агентства указали, что сбор заявок от желающих принять участие в мероприятии художников стартовал в понедельник, 16 января. Отмечается, что в дни проведения фестиваля у художников, it-разработчиков, ученых и популяризаторов науки будет не только возможность представить свои достижения и работы, но и познакомиться с коллегами из других городов и стран.

Организаторами мероприятия выступает Екатеринбургская академия современного искусства. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Башкирии прошел конкурс-фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей.

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Варвара Кошечкина
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