В Башкирии прошел конкурс-фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей

В Уфе прошел XII конкурс-фестиваль хоровых коллективов и ансамблей «Рождественская овация»

Конкурс-фестиваль самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация» состоялся в столице Башкирии 8 января. Об этом сообщается на сайте Уфимской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Мероприятие прошло в Уфе в двенадцатый раз. По сложившейся традиции жюри возглавил митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Вместе с ним мастерство участников конкурса оценивали ведущие деятели искусства республики.

Участников конкурса разделили на две категории: взрослую и смешанную. В рамках конкурса они состязались в двух номинациях: церковное и художественное пение. Кроме того, жюри оценивало сценические образы исполнителей.

По итогам конкурса лучшим в исполнении художественного пения в смешанной возрастной категории признали хор «Воскресение» воскресной школы Свято-Никольского храма села Булгаково. Победителем стал молодежный хор Свято-Никольского кафедрального собора из Стерлитамака.

Во взрослой возрастной категории жюри сочло лучшим в художественном пении вокальный ансамбль «Надежда» РОО ПВПО «Александр Невский» при Свято-Пантелеимоновском храме Уфы. Победу в номинации «Церковное пение» присудили ансамблю «Берегиня» при республиканском Доме дружбы народов. Вместе с тем, лауреатом стал любительский хор «Благовест» Свято-Никольского кафедрального собора Стерлитамака. Отмечается, что данный коллектив также получил приз за лучший сценический образ.

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