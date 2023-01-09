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15:26, 9 января 2023Моя страна

Жительница Башкирии слепила из снега напугавшего водителей автоинспектора

Жительница Башкирии слепила из снега автоинспектора и напугала местных водителей

Фото: страница «Башҡортостаным | яңылыҡтар» во «ВКонтакте»

Жительница деревни Новобайрамгулово в Учалинском районе республики Башкортостан Файза Фаттахова слепила из снега фигуру автоинспектора. Публикация об этом появилась в сообществе «Башҡортостаным | яңылыҡтар» во «ВКонтакте».

Снежный автоинспектор «одет» в специализированную форму и светоотражающий жилет. В руках у него жезл регулировщика.

Многие местные жители приняли фигуру за настоящего инспектора: кто-то решил развернуться, не доезжая до нее, некоторые решили дождаться окончания смены инспектора дома и решились проехать мимо только когда им объяснили, что это снеговик, пишут в сообществе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске со 2 по 6 января проходил фестиваль снежных баб, в котором мог принять участие любой желающий. В рамках фестиваля также прошли конкурс на лучшие сани, конкурсы, эстафеты и снежные битвы, празднование Дня сибирского валенка и «Снежная дискотека».

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Сергей Истомин
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