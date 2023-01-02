В Новосибирске пройдет фестиваль снежных баб для всех желающих

В Новосибирске пройдет фестиваль снежных баб и конкурс снежных фигур от мастеров

В Новосибирске со 2 по 6 января пройдет фестиваль снежных баб. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

В программе фестиваля также запланированы конкурс на лучшие сани, конкурсы, эстафеты и снежные битвы, празднование Дня сибирского валенка и «Снежная дискотека».

Как рассказала «АиФ-Новосибирск »вице-мэр города Анна Терешкова, принять участие в мероприятии сможет любой.

«Мы решили, что нужно продолжать удивлять жителей. на Фестиваль сможет прийти любой житель со своей семьёй и слепить свою снежную бабу», — сказала она.

По словам Терешковой, в Новосибирске также пройдет традиционный конкурс снежных фигур от мастеров в Центральном парке. Фигуры уже начали возводить на основной аллее.

Ранее сообщалось, что в Уфе с 31 декабря по 3 января пройдет фестиваль новогодних каникул «Терра зима 2023». Жителей и гостей столицы Башкирии будут ждать выступления артистов, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные активности на свежем воздухе. 2 января также состоится празднование «Зимнего Сабантуя» и проведение конкурса самоваров.