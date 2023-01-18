Сотрудники ФСБ задержали подполковника полиции за разглашение гостайны

Под Ростовом ФСБ задержала 49-летнего подполковника полиции за разглашение гостайны

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего подполковника полиции по подозрению в разглашении гостайны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, в 2021 году правоохранитель узнал о том, что оперативники проводят мероприятия в отношении его знакомого. В середине мая полицейский встретился с этим приятелем в Новошахтинске и рассказал ему о прослушке и о том, что стражи порядка изучают аудиозаписи, на которых тот угрожает расправой своему знакомому.

В настоящее время в отношении сотрудника МВД проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12,5 года колонии за попытку передать гостайну Украине