Россиянин получил срок за попытку передать секретные сведения Украине

Россиянин получил 12,5 года колонии за попытку передать гостайну Украине

В Хабаровском крае за попытку передачи секретных сведений Украине к 12,5 года колонии строгого режима приговорен россиянин Вячеслав Мамуков. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Осужденный воспользовался тем, что по долгу службы имел доступ к информации, составляющей государственную тайну, и через интернет связался с представителем спецслужбы Украины. Он предложил за денежное вознаграждение передать способную нанести ущерб России информацию. В ФСБ заявили, что речь шла о сведениях, касающихся объектов транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ФСБ узнали о планах россиянина в ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

7 декабря сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы продлил арест ученому Валерию Качину по делу о госизмене.