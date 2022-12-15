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10:41, 15 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин получил срок за попытку передать секретные сведения Украине

Россиянин получил 12,5 года колонии за попытку передать гостайну Украине

Фото: Shutterstock

В Хабаровском крае за попытку передачи секретных сведений Украине к 12,5 года колонии строгого режима приговорен россиянин Вячеслав Мамуков. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Осужденный воспользовался тем, что по долгу службы имел доступ к информации, составляющей государственную тайну, и через интернет связался с представителем спецслужбы Украины. Он предложил за денежное вознаграждение передать способную нанести ущерб России информацию. В ФСБ заявили, что речь шла о сведениях, касающихся объектов транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ФСБ узнали о планах россиянина в ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

7 декабря сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы продлил арест ученому Валерию Качину по делу о госизмене.

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Владимир Седов
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