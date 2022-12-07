Суд продлил до 12 марта арест российскому ученому за госизмену

В Москве продлили арест ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене до 12 марта

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест ученому Валерию Качину по делу о госизмене. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин будет находиться в СИЗО до 12 марта 2023 года.

Ранее следователи ФСБ России предъявили обвинение геодезисту по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Известно, что ученого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Следствие ходатайствовало перед судом о продлении ареста Качина.

Детали дела не разглашаются.

29 августа Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Дмитрия Блинова по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.