ФСБ предъявила российскому ученому обвинение в госизмене

ФСБ предъявила обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене

Следователи ФСБ России предъявили обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Известно, что ученого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Кроме того, следствие ходатайствует перед Лефортовским судом о продлении ареста Качина до 12 марта.

Детали дела не разглашаются.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Дмитрия Блинова по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.