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10:53, 7 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ предъявила российскому ученому обвинение в госизмене

ФСБ предъявила обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи ФСБ России предъявили обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Известно, что ученого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Кроме того, следствие ходатайствует перед Лефортовским судом о продлении ареста Качина до 12 марта.

Детали дела не разглашаются.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Дмитрия Блинова по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

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Екатерина Власова
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