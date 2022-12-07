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ФСБ предъявила российскому ученому обвинение в госизмене
ФСБ предъявила обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене
Следователи ФСБ России предъявили обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.
Известно, что ученого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Кроме того, следствие ходатайствует перед Лефортовским судом о продлении ареста Качина до 12 марта.
Детали дела не разглашаются.
Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Дмитрия Блинова по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.