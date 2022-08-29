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Россиянина Блинова взяли под стражу по делу о получении гостайны

В Москве суд арестовал россиянина Блинова за получение сведений, составляющих гостайну

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Дмитрия Блинова по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта дела взяли под стражу по ходатайству следствия. Он будет находиться в СИЗО.

Решение об аресте может быть обжаловано в соответствии с законом. Детали дела не разглашаются.

23 августа сообщалось, что в Москве суд продлил срок ареста россиянина Игоря Кондрацкого, обвиняемого в госизмене. Его заключили под стражу еще два месяца назад. Он содержится в СИЗО.

Ему вменяется передача иностранцу секретных данных, составляющих государственную тайну. Подробности дела неизвестны. Преступление подпадает по действие статьи 275 УК РФ («Госизмена»).

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Любовь Ширижик
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