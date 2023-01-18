Лавров назвал лучшие качества России

Лавров заявил, что Россия никогда не подавляла и не уничтожала свои народы

Россия не ведет себя схоже с другими империалистическими странами. Лучшие качества российской стороны назвал глава МИД Сергей Лавров, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в России полторы сотни языков и огромное количество народностей, а также представлены практически все мировые религии. Кроме того, глава ведомства отметил, что российская сторона никогда не подавляла и не уничтожала народы, жившие в Российской империи.

Лавров противопоставил поведение США, которые бросали другие народы в плавильный котел, чтобы они все «стали на одно лицо».

Ранее глава ведомства описал позицию Европейского союза (ЕС) по отношению к странам вне блока и НАТО. Он заявил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель относится к странам вне альянсов как к джунглям и потенциальным колониям.