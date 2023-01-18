Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 18 января 2023Мир

Лавров назвал лучшие качества России

Лавров заявил, что Россия никогда не подавляла и не уничтожала свои народы

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия не ведет себя схоже с другими империалистическими странами. Лучшие качества российской стороны назвал глава МИД Сергей Лавров, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в России полторы сотни языков и огромное количество народностей, а также представлены практически все мировые религии. Кроме того, глава ведомства отметил, что российская сторона никогда не подавляла и не уничтожала народы, жившие в Российской империи.

Лавров противопоставил поведение США, которые бросали другие народы в плавильный котел, чтобы они все «стали на одно лицо».

Ранее глава ведомства описал позицию Европейского союза (ЕС) по отношению к странам вне блока и НАТО. Он заявил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель относится к странам вне альянсов как к джунглям и потенциальным колониям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломанным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.