Лавров описал позицию Борреля джунглями и колониями

Лавров заявил, что Боррель считает страны вне ЕС джунглями и потенциальными колониями

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель считает стране вне Европейского союза (ЕС) и США потенциальными колониями. Так описал глава МИД России Сергей Лавров позицию европейского политика, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, Евросоюз полностью подчинился диктату США. Апофеозом этого события стало подписание декларации НАТО и ЕС об использовании всех средств в пользу золотого миллиарда.