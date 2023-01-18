В российском регионе осудили граждан ДРК и Анголы за незаконный въезд в страну

В Смоленской области осудили двух граждан ДРК и Анголы за незаконный въезд в Россию

Суд в Смоленской области вынес обвинительные приговоры 41-летнему гражданину Демократической Республики Конго (ДРК) и его 37-летней сестре из Анголы за незаконное пересечении границы России. Об этом в среду, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по российскому региону.

Мужчину приговорили к восьми месяцам колонии общего режима, а его сестру обязали выплатить штраф.

В сентябре сообщалось, что в Монастырщинском районе был остановлен автомобиль, в котором и находились иностранцы. Было установлено, что двое уроженцев стран Центральной Африки заплатили водителю, чтобы тот вывез их из Польши в Россию. Ранее они проживали в Москве и Казани и вскоре решили переехать во Францию. Однако план реализовать не смогли и застряли в польском лесу.

12 января стало известно, что суд в Хабаровске приговорил уроженца Средней Азии к восьми годам за содействие терроризму.