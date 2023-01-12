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07:18, 12 января 2023Силовые структуры

Российский суд приговорил иностранца к восьми годам за содействие терроризму

ФСБ: суд в Хабаровске приговорил уроженца Средней Азии к 8 годам за содействие терроризму

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Суд в Хабаровске приговорил к восьми годам лишения свободы иностранца за спонсирование террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, 20-летний уроженец одной из стран Средней Азии отправлял денежные средства боевикам запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» на покупку экипировки.

Его признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В октябре Ленинский районный суд Ульяновска арестовал 25-летнего гражданина Украины Доброслава Манько, обвиняемого в содействии терроризму, экстремизме и реабилитации нацизма. По данным следствия, он публиковал в соцсетях эмблемы украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и также запрещен). Он также пытался вербовать сторонников в экстремистские организации и призывал их нападать на госучреждения и храмы.

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Марина Совина
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