Россиянка зарезала сожителя за просьбу дать денег и получила семь лет колонии

Под Тулой осудили на 7 лет женщину, зарезавшую сожителя за просьбу дать денег на алкоголь

В Тульской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местную жительницу за убийство 44-летнего мужчины. Об этом в среду 18 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в ночь на 7 сентября 2022 года фигурантка выпивала с возлюбленным. Он попросил у нее денег на алкоголь, что разозлило осужденную. Она взяла нож и зарезала потерпевшего, после чего рассказала об этом соседке. Та обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом.