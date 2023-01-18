Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 18 января 2023Силовые структуры

Россиянка зарезала сожителя за просьбу дать денег и получила семь лет колонии

Под Тулой осудили на 7 лет женщину, зарезавшую сожителя за просьбу дать денег на алкоголь

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

В Тульской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местную жительницу за убийство 44-летнего мужчины. Об этом в среду 18 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в ночь на 7 сентября 2022 года фигурантка выпивала с возлюбленным. Он попросил у нее денег на алкоголь, что разозлило осужденную. Она взяла нож и зарезала потерпевшего, после чего рассказала об этом соседке. Та обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал два условия для новых переговоров по Украине
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
В РВСН заявили о полном оснащении «Листвой»
Врач заявила об отсутствии шансов выжить в воде у Джека из «Титаника»
Появились кадры пожара после падения вертолета в Киевской области
На экономическом форуме в Давосе предсказали полный контроль над туристами
Бывший чемпион UFC объяснил причины ухода из промоушена
Названы самые довольные своей зарплатой россияне
В Москве школьник выпал с девятого этажа и выжил
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.