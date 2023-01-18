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17:45, 18 января 2023Среда обитания

В Москве выставили на продажу квартиру с душем на балконе

В Северном округе Москвы решили продать квартиру с душем на балконе за 10 миллионов рублей

Фото: ЦИАН

В Москве на продажу выставили необычную квартиру с душем и «постирочной» на балконе. Соответствующее объявление появилось на сайте ЦИАН.

Нынешний владелец рассчитывает продать двухкомнатный объект, расположенный в доме 1992 года постройки в 14 минутах ходьбы от метро «Бескудниково», за 10 миллионов рублей. При этом, согласно оценке квартир, проводимой ЦИАН на основе анализа идентичных объектов, его стоимость в среднем составляет 13 миллионов рублей.

Необычный лот находится в Северном административном округе столицы по адресу Керамический проезд, 49, корпус 3, на первом этаже здания. Главной особенностью объекта служит наличие балкона с «постирочной» и кладовой. На застекленном балконе есть душевая кабина, стиральная машина и зеркало. Специальная дверь в полу ведет в кладовую.

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Несмотря на наличие душевой кабины на балконе, в квартире есть ванная комната с ванной с гидромассажем, украшенная наклейками в виде птиц. Интерьер квартиры отличает большое количество ярких акцентов: в коридоре преобладают оттенки коричневого, на кухне — бирюзовый, белый и красный цвета, в ванной — голубой и белый, а в спальне — розовый, бордовый и темно-коричневый.

При этом на стенах в помещении висят многочисленные изображения пиратов, голов животных, а также ружья, секиры и мечи. Другой особенностью квартиры является наличие ярких штор с изображениями цветов, а также золотистых люстр с подвесками. Полы выложены сине-голубой или красно-белой узорчатой плиткой, а также линолеумом. Площадь квартиры составляет 56,1 квадратных метра.

В мае в Барнауле на продажу выставили квартиру с «аквариумным» туалетом, а также огородом, погребом и сараем. За «двушку» в 42 квадратных метра владельцы попросили 2,6 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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