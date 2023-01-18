В российском магазине обнаружили одежду с запрещенной символикой ЛГБТ

Депутат Баев обнаружил в магазине Benetton в Ростове-на-Дону одежду с флагом ЛГБТ

Российский адвокат Андрей Баев обнаружил в магазине бренда Benetton, который расположен в Ростове-на-Дону, одежду с символикой ЛГБТ. Фотографию публикует «Южная служба новостей».

Общественный деятель поделился кадром, на котором запечатлена толстовка с изображением супергероев Вселенной DC Comics на фоне радужных кругов. Баев разглядел в упомянутом принте флаг ЛГБТ-сообщества. «То, что это флаг ЛГБТ-сообщества, не вызывает никаких сомнений. В отличие от традиционной радуги, которую мы помним по рисункам из детства, на флаге ЛГБТ всего шесть цветов, а не семь», — пояснил он.

По мнению депутата, необходимо ограничить продажу предметов гардероба с подобной расцветкой на территории России. Специалист считает, что пресечь данную деятельность поможет закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, который президент страны Владимир Путин подписал 5 декабря.

Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.