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16:26, 18 января 2023Бывший СССР

Литва разорвала приграничное сотрудничество с Белоруссией

Власти Литвы прекратили действие договора о приграничном сотрудничестве с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Литвы прекратили действие договора о принципах приграничного сотрудничества с Белоруссией, который был подписан 17 лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будут ли какие-то замечания для денонсирования того, что не действует?» — задала вопрос премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе правительственного заседания. Уточняется, что замечания отсутствовали, поэтому предложение единогласно одобрили.

Инициатором разрыва сотрудничества стало литовское МВД. В ведомстве отметили, что в текущей геополитической ситуации реализация договора невозможна и не станет возможной в ближайшее время. Согласно документу, Литва и Белоруссия договорились сотрудничать в сферах инфраструктуры, защиты окружающей среды, туризма и спорта.

Кроме литовской стороны, прекратила действие ряда совместных с Минском соглашений и Украина. Киев вышел из соглашения о воздушном сообщении, которое было подписано в 1995 году в белорусской столице, и перестал участвовать в соглашении о дополнительных мерах доверия и безопасности.

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Кристина Есикова
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