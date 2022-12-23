Украина вышла из соглашения с Белоруссией

Власти Украины заявили о прекращении соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией

Правительство Украины прекратило действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией. Об этом заявил правительственный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении», — написал он. Как утверждает представитель власти, документ подписали в Минске в 1995 году.

Также Мельничук упомянул выход украинской стороны из соглашений с Минском о дополнительных мерах доверия и безопасности, проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники.

Ранее Киев прекратил участие в соглашении от 2009 года с белорусским правительством о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Россия же приостановила действие двухстороннего акта о взаимном признании документов об образовании, который подписали в 2000 году.