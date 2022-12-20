Россия прекратила действие акта о взаимном признании документов об образовании с Украиной

Россия приостановила действие двухстороннего акта о взаимном признании документов об образовании, подписанный Москвой и Киевом в 2000 году. Об этом говорится в официальном сообщении МИД, опубликованном на сайте правовой информации.

«Двадцатого декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», — говорится в сообщении МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что его идеи «разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своем собственном народе». Он считает, что факты, которые стали известны в ходе спецоперации, подтверждают своевременность ее начала. Однако Лавров полагает, что ее, возможно, стоило начать раньше.