Рост цен в еврозоне замедлился

Eurostat: годовая инфляция в еврозоне в декабре замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре

По итогам декабря 2022 года рост цен в зоне евро замедлился с 10,1 процента в ноябре до 9,2 процента — минимума за четыре месяца. При этом годовая инфляция в Евросоюзе (ЕС) достигла 10,4 процента, также снизившись по сравнению с ноябрьским уровнем (11,1 процента), сообщает в ежемесячном отчете европейское статистическое агентство Eurostat.

Показатель совпал с предварительными оценками организации. Самый низкий рост цен агентство зафиксировало в Испании (плюс 5,5 процента), Люксембурге (6,2 процента) и Франции (6,7 процента). Наоборот, сильнее всего инфляция ускорилась в Венгрии (25 процентов), Латвии (20,7 процента) и Литве (20 процентов).

Главным драйвером роста цен в декабре по-прежнему оставалось подорожание продуктов питания, алкоголя и табачных изделий (плюс 2,88 процента), а также электроэнергии (2,79 процента). Также на рост цен повлияло повышение стоимости услуг (1,83 процента) и промышленных товаров (1,7 процента).

Тем временем в России годовая инфляция по итогам 2022 года составила 11,9 процента, что оказалось ниже уровней, прогнозируемых властями, заявил накануне президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в первом квартале текущего года инфляция снизится до 5 процентов, а во втором квартале ускорится менее чем до 4 процентов.