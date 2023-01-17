Путин высказался об инфляции в России

Путин: инфляция в России в 2022 году составила 11,9%, что оказалось ниже прогнозов

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента, что оказалось ниже уровней, прогнозируемых властями. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, рост цен напрямую влияет на доходы россиян, в связи с этим президент призвал в 2023 году добиться «ощутимого повышения» зарплат граждан. «Это принципиально важно и для реальных доходов граждан, и для экономики в целом», — сказал он.

Путин также добавил, что в первом квартале текущего года инфляция снизится до пяти процентов, а во втором квартале ускорится менее чем до четырех процентов. Аналогичные прогнозы президент представлял в ноябре 2022 года — тогда он предположил, что в первом квартале 2023 года уровень инфляции может также оказаться немного меньше пяти процентов.

По декабрьскому прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году рост цен замедлится до 5-7 процентов и вернется к четырем процентам в 2024 году. Однако, как отмечали в регуляторе, существуют определенные риски для экономики на фоне увеличенного дефицита бюджета — по итогам года он составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП.