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12:37, 18 января 2023Культура

В Госдуме Монеточку назвали ломанным грошом из-за «антироссийских лозунгов»

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал певицу Монеточку ломанным грошом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал ломанным грошом российскую певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) из-за «антироссийских лозунгов», которые исполнительница произносила на своем концерте в Литве. Об этом сообщает Ura.Ru в Telegram-канале.

«Стала Монеточка ломанным грошом», — сказал депутат. По словам Иванова, уехавших звезд, которые с западных сцен кричат антироссийские лозунги, не нужно никак наказывать, так как «самое страшное с ними уже происходит — народное презрение».

Ранее Telegram-канал «Абзац» опубликовал видео, на котором певица вышла на сцену с сине-белым флагом на своем концерте в Литве. На кадрах она призывает фанатов продолжить лозунги «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

В декабре Монеточка посоветовала критикующим ее вокал зрителям посетить концерт эстрадного певца Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году. «Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или… Кобзона», — сказала певица.

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Варвара Кошечкина
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