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13:57, 16 декабря 2022Культура

Монеточка посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт Кобзона

Певица Монеточка посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт Кобзона

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) посоветовала критикующим ее вокал зрителям посетить концерт эстрадного певца Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Покинувшая Россию исполнительница дала концерт в столице Финляндии, городе Хельсинки. Некоторые зрители, посетившие выступление, выразили недовольство в сети, заявив, что Монеточка не обладает профессиональными вокальными данными. В ответ артистка призвала критикующих не ходить на ее концерты.

«Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или… Кобзона», — заявила певица.

Ранее журнал «Лиза» пригрозил Монеточке судом за использование их логотипа в социальной сети.

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Анастасия Астахова
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