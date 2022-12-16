Певица Монеточка посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт Кобзона

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) посоветовала критикующим ее вокал зрителям посетить концерт эстрадного певца Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Покинувшая Россию исполнительница дала концерт в столице Финляндии, городе Хельсинки. Некоторые зрители, посетившие выступление, выразили недовольство в сети, заявив, что Монеточка не обладает профессиональными вокальными данными. В ответ артистка призвала критикующих не ходить на ее концерты.

«Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или… Кобзона», — заявила певица.

Ранее журнал «Лиза» пригрозил Монеточке судом за использование их логотипа в социальной сети.