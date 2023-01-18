Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 18 января 2023Мир

В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией

В НАТО назвали поставки оружия Украине единственным способом договориться с Россией

Фото: Shutterstock

Поставки оружия Украине являются единственным способом договориться с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Президент [России Владимир] Путин не проявляет никаких признаков подготовки к миру, и поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя. Это поворотный момент в войне, который требует значительного увеличения поддержки Украины», — сказал генсек в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Девушка осталась с рисунком банана на шее вместо тату в виде полумесяца
В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета
Премьер-министр Эстонии высказалась о фото местных футболистов с Карпиным
Бывшего инспектора Ростехнадзора осудили на шесть лет за получение взятки
На Украине осудят экс-депутата за попытку подкупить мэра Днепропетровска
В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией
Скидки на жилье в Москве стали рекордными
Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь
В США признали силу российских решений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.