В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией

В НАТО назвали поставки оружия Украине единственным способом договориться с Россией

Поставки оружия Украине являются единственным способом договориться с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Президент [России Владимир] Путин не проявляет никаких признаков подготовки к миру, и поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя. Это поворотный момент в войне, который требует значительного увеличения поддержки Украины», — сказал генсек в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.